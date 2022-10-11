Массовое ДТП произошло в Новосибирске на Октябрьском мосту. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске массовое ДТП случилось на Октябрьском мосту. Об этом очевидцы написали в соцсети.

– Перед площадью Лыщинского произошло ДТП с участием трёх автомобилей: белым Hyundai Solaris, чёрным Toyota Land Cruiser Prado и чёрной Toyota Highlander, – уточнили в паблике «АСТ-54».

Авария затруднила проезд по мосту. На кадрах к посту видно, что в результате ДТП машины получили заметные повреждения.

Очевидцы утверждают, что участников аварии больше, чем три. По их словам, пострадали 6 машин.

Информация о ДТП и об участниках аварии уточняется.

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