Жительница Новосибирска застала мужчину за неприличным занятием в кустах на станции Матвеевка

Мужчина в кустах на станции напугал жительницу Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Новосибирска неожиданно встретила мужчину, который удовлетворял сам себя в кустах возле железнодорожной станции Матвеевка. Об этом сибирячка рассказала в социальных сетях.

– Недавно нарвалась. Молодой мужчина лет 35-40 примерно. Не рассматривала. Причем среди белого дня в обеденное время, – возмутилась очевидица.

Напомним, после участившихся случаев встреч женщин с эксбиционистами психолог рассказал, почему некоторые люди любят привлекать внимание таким образом.

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