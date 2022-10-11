Ночью в Новосибирске загорелся дом семьи с 6 детьми.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь на вторник, 11 октября, в Новосибирске на улице Якушева загорелся дом и надворные постройки многодетной семьи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– На месте пожарные прибыли в 01:03. Там горели надворные постройки и стена частного дома открытым огнем. Пламя стремительно распространялось на дом. Через 19 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, – уточнили в ведомстве.
До прибытия сотрудников МЧС из дома сами спаслись двое взрослых и шестеро детей.
Огонь повредил и дом, и надворные постройки на площади 80 квадратов.
По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Пожар тушили 27 человек и 8 единиц техники.
Что стало причиной возгорания, установят дознаватели МЧС.
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