Ночью в Новосибирске загорелся дом семьи с 6 детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на вторник, 11 октября, в Новосибирске на улице Якушева загорелся дом и надворные постройки многодетной семьи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– На месте пожарные прибыли в 01:03. Там горели надворные постройки и стена частного дома открытым огнем. Пламя стремительно распространялось на дом. Через 19 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, – уточнили в ведомстве.

До прибытия сотрудников МЧС из дома сами спаслись двое взрослых и шестеро детей.

Огонь повредил и дом, и надворные постройки на площади 80 квадратов.

По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар тушили 27 человек и 8 единиц техники.

Что стало причиной возгорания, установят дознаватели МЧС.

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