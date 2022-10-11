В Новосибирске неадекватный парень на самокате погнался с ножом вслед за посигналившим автомобилем

Мужчина бросился вслед за посигналившим автомобилем. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

В Новосибирске самокатчик с безумным взглядом напал с ножом на автомобилистов, которые сигналили его знакомой. Об этом очевидица рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 9 октября на перекрестке Ипподромской и Фрунзе. Девушка на самокате резко срезала налево к пешеходному мосту, где ее ждал второй самокатчик. Из-за аварийной ситуации очевидцы посигналили парочке и поехали дальше. Но мужчина бросил самокат и с криками побежал за автомобилем.

На светофоре он приблизился к правой пассажирской двери и несколько раз ударил по стеклу ножом. При этом неадекватный самокатчик матерился и угрожал, сообщает девушка. Ее муж вышел из машины, чтобы разобраться, а парень отбежал на тротуар, где продолжил кричать и размахивать ножом.

– Увидев нож, муж сел обратно в машину, и мы поехали, но я успела снять этого неадекватного мужчину на видео. Было очень страшно, у него был безумный вид, – рассказала очевидица.

На стекле автомобиля остался след от ножа. Фото: АСТ-54.

По словам девушки, они написали заявление в полицию, так как на стекле осталась улика – скол от ножа.

Тем временем комментаторы уже отыскали предполагаемую страницу неадеквата в соцсетях, которая через несколько минут оказалась удалена.

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