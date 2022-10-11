Пробки в Новосибирске 11 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станционной

Рассказываем про пробки в Новосибирске 11 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 10 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Также заторы на улице Широкой и проезде Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Заторы на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Пробки на улицах Блюхера, Новогодней и на Октябрьском мосту.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Восход, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Татьяны Снежиной и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 11 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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