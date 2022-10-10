В Новосибирском зоопарке засняли выдр, радующихся последним теплым дням

Детеныши выдры играли с морковкой и резвились в воде. Фото: кадр из видео

Одна из постоянных посетительниц Новосибирского зоопарка Анна Новикова засняла на видео азиатских бескоготных выдр. По ее словам, животные вместе с детенышами радовались последним теплым дням.

В вольере были мама и папа выдры и их два детеныша. На кадрах видео малыши резвились в воде и играли с морковкой. Они то подбегали ближе к ограде и тянули лапки к посетителям, то убегали и возвращались к играм.

Восточная бескоготная выдра, или азиатская бескоготная выдра — являются самыми маленькими выдрами в мире. Их рацион состоит из моллюсков, рыбы и других небольших животных, которые живут в воде. Естественной средой обитания азиатских бескоготных выдр является мангровые и пресноводные болота. Представители их вида есть в Индонезии, Южном Китае и Индии, а также на Филиппинах.

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