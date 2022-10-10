Названа предварительная причина смерти второклассника на физкультуре в Сокуре

Причиной смерти стало сердце. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стала известна предварительная причина смерти второклассника на уроке физкультуры в Сокуре. Информация о трагедии появилась в понедельник, 10 октября.

— У ребенка была сердечная недостаточность, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что охранник пытался спасти мальчика. Когда ребёнку стало плохо, его понесли в больницу, но не успели.

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