Новосибирская область приняла собственную программу медреабилитации

Основной задачей программы является доступность медреабилитации в условиях стационара и на амбулаторном этапе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирская область одной из первых в России приняла собственную программу медицинской реабилитации. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Сегодня реабилитация по самым разным направлениям, патологиям — приоритетное направление российского здравоохранения. Реабилитация крайне важна, потому что это заключительный этап восстановления пациента, улучшение качества его жизни, — пояснила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

По ее словам, основной задачей программы является доступность медреабилитации в условиях стационара и на амбулаторном этапе. Добиться доступности можно, увеличив число медорганизаций, где по ОМС можно будет пройти реабилитацию. Таких организаций в области всего 20. Причем в это число входят и негосударственный медучреждения: санатории, частные медцентры.

Также доступность можно обеспечить путем дополнительного оснащения медучреждений современным реабилитационным оборудованием. И это является вторым направлением программы. В 2022 году такое оборудование получают областной госпиталь, госпиталь ветеранов войн №3 и региональный дом ребенка.

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