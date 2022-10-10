Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске изменятся маршруты автобусов левобережья

Изменения в маршрутах автобусов будут действовать с 11 по 16 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске изменятся маршруты автобусов левобережья. Связано это с ремонтом теплотрассы, который проходит на улице Сержанта Коротаева в районе дома №5 по улице Оловозаводской.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — напомнили в мэрии.

Изменения в схеме движения общественного транспорта будут действовать с 11 по 16 октября. Коснутся они нескольких автобусов:

— № 96 «Цветущая Плющиха — ул. С. Кожевникова» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Тюменской до ул. Чигорина: ул. Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: ул. Оловозаводская, 15 до здания по адресу: ул. Сержанта Коротаева, 9/1, ул. Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме;

— № 9 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Юго-Западный ж/м» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Тюменской до ул. Чигорина: ул. Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: ул. Оловозаводская, 15 до здания по адресу: ул. Сержанта Коротаева, 9/1, ул. Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме;

— № 12 «Ул. Александра Чистякова — Ул. Дюканова» — в обратном и прямом направлениях на участке от ул. Тюменской до ул. Чигорина: ул. Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: ул. Оловозаводская, 15 до здания по адресу: ул. Сержанта Коротаева, 9/1, ул. Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме;

— № 43 «Юго-Западный ж/м — Ул. Александра Чистякова» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Аникина до ул. Чигорина: ул. Обогатительная, ул. Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: ул. Оловозаводская, 15 до здания по адресу: ул. Сержанта Коротаева, 9/1, ул. Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме.

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