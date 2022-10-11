Погода в Новосибирске на 11 октября 2022 года: приготовьте зонты

Днем пойдет дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 11 октября 2022 года будет по-прежнему теплой, но пасмурной и дождливой.

— Температура во вторник днём составит +4...+6 градусов, ночью - +11...+13 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Западный ветер подует со скоростью 6-11, местами 16 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов. Днем температура поднимется до +10…+15 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди.

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