В Новосибирске на Забалуева иномарка сбила 11-летнего мальчика

Ребенка сбили, когда он перебегал дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске «Тойота» сбила 11-летнего мальчика. Произошло ДТП на улице Забалуева вечером в понедельник, 10 октября.

— 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter двигался по улице Забалуева в сторону улицы Холмистая. По дороге напротив дома №62 по улице Забалуева он сбил ребенка, который перебегал дорогу, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 11-летний мальчик. Его госпитализировали с различными травмами. На месте аварии работает экипаж ДПС.

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