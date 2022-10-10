Двух новосибирцев оштрафовали за дискредитацию российской армии

Сибиряков оштрафовали на 30 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жителей Новосибирска оштрафовали за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей каждого. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда.

— Обвиняемые осуществляли публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в ДНР и ЛНР, — пояснили в суде.

Напомним, что за дискредитацию армии РФ дважды оштрафовали на 35 тысяч рублей жительницу Советского района города.

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