Двух новосибирцев оштрафовали за дискредитацию российской армии

Сибиряков оштрафовали на 30 тысяч.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Двух жителей Новосибирска оштрафовали за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей каждого. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда.
— Обвиняемые осуществляли публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в ДНР и ЛНР, — пояснили в суде.
Напомним, что за дискредитацию армии РФ дважды оштрафовали на 35 тысяч рублей жительницу Советского района города.
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