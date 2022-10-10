В Новосибирске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Жителей Новосибирска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Новосибирска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Она состоится в субботу, 15 октября, сообщили в мэрии города.
Ярмарка пройдет в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Палатки установят между домами № 26/1 и 28/1.
Организаторами выступили управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Калининского района.
Новосибирцы смогут приобрести овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мед и посадочный материал. Также местным жителям предложат купить рыбу, мясо, молочную продукцию и хлебобулочные изделия.
Посетить ярмарку можно с 9:00 до 15:00.
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