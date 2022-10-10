В Новосибирске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Жителей Новосибирска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Новосибирска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Она состоится в субботу, 15 октября, сообщили в мэрии города.

Ярмарка пройдет в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. Палатки установят между домами № 26/1 и 28/1.

Организаторами выступили управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Калининского района.

Новосибирцы смогут приобрести овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мед и посадочный материал. Также местным жителям предложат купить рыбу, мясо, молочную продукцию и хлебобулочные изделия.

Посетить ярмарку можно с 9:00 до 15:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber