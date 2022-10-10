В Новосибирске массово пожаловались на отключенный интернет

По словам людей, дозвониться до компании невозможно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирска массово начали жаловаться на провайдера Электронный город. По их словам, оборвался интернет и ТВ, причем оборудование показывает, что соединение есть, но не может подключиться к нему. Дозвонится до компании также невозможно.

— Уважаемые абоненты, на линии массовая авария. Мы уже выясняем причину и постараемся исправить все в ближайшее время, — пояснил провайдер.

Некоторые пользователи рассказали, что если и работает что-то, то очень медленно и через раз. Кабельное ТВ, по словам людей, продолжает работать.

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