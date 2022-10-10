В Новосибирске опровергли слухи о грядущих задержках зарплат в ГПНТБ.
Фото: Анастасия Осипова
Появились слухи о том, что сотрудники новосибирской ГПНТБ могут остаться без зарплаты. Информация была опубликована в одном из местных Телеграм-каналов.
Сообщалось, что причина кроется в смене директора. Предыдущий руководитель занимался научно-исследовательским проектом, благодаря которому библиотека получала финансирование. А новый проект еще не одобрили в Министерстве науки. И если его не утвердят, работникам не выплатят деньги.
«Царьград Новосибирск» связался с сотрудником ГПНТБ и выяснил, соответствуют ли слухи действительности. Оказалось, что нет.
− Мы − государственное учреждение, и финансирование библиотеки никак не связано с какими-то проектами, − заверил собеседник издания.
Научный сотрудник добавил, что за 12 лет работы проблем с выплатой зарплат в библиотеке никогда не было.
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