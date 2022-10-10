В Новосибирске Subaru сбил 12-летнюю девочку на «зебре»

Девочку с различными травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске Subaru сбил 12-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по «зебре». Произошло ДТП вечером в понедельник, 10 октября, в Кировском районе.

— 29-летний водитель за рулем автомобиля Subaru Forester двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Зорге. В пути следования напротив дома №64 по улице Сибиряков-Гвардейцев он сбил девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала 12-летняя девочка. Ее с различными травмами доставили в больницу. На месте аварии работал экипаж ДПС, устанавливая все обстоятельства происшествия.

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