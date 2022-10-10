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Общество10 октября 2022 13:47

Аграриям Новосибирской области выделили 686 миллионов в рамках господдержки

Этот вопрос обсуждался на заседании в правительстве
Анастасия ХРОМЫХ
Господдержку аграриев в Новосибирской области увеличили на 686 миллионов рублей.

Господдержку аграриев в Новосибирской области увеличили на 686 миллионов рублей.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Господдержку аграриев в Новосибирской области увеличили на 686 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Деньги выделили на несколько ключевых направлений. К ним относятся племенное животноводство, улучшение материально-технической базы ветеринарных учреждений, возмещение стоимости минеральных удобрений и так далее.

Доклад о поддержке отрасли подготовил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Этот вопрос обсуждался на заседании в правительстве в понедельник, 10 октября.

− Такая масштабная поддержка, безусловно, способствует более качественному и оперативному проведению всех полевых работ, получению хорошего урожая, − отметил министр.

Он отметил, что в 2022 году в рамках госпрограммы на поддержку аграриев выделили уже более трех миллиардов рублей. В прошлом году сумма была значительно меньше.

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