Аграриям Новосибирской области выделили 686 миллионов в рамках господдержки

Господдержку аграриев в Новосибирской области увеличили на 686 миллионов рублей. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Господдержку аграриев в Новосибирской области увеличили на 686 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Деньги выделили на несколько ключевых направлений. К ним относятся племенное животноводство, улучшение материально-технической базы ветеринарных учреждений, возмещение стоимости минеральных удобрений и так далее.

Доклад о поддержке отрасли подготовил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Этот вопрос обсуждался на заседании в правительстве в понедельник, 10 октября.

− Такая масштабная поддержка, безусловно, способствует более качественному и оперативному проведению всех полевых работ, получению хорошего урожая, − отметил министр.

Он отметил, что в 2022 году в рамках госпрограммы на поддержку аграриев выделили уже более трех миллиардов рублей. В прошлом году сумма была значительно меньше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber