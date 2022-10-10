В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 35-летней давности

Убийство произошло 35 лет назад.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 35-летней давности утвердили в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
56-летнего жителя Самары обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР (убийство). По данным следователей, преступление произошло 28 июня 1987 года в Дзержинском районе Новосибирска.
Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и некой девушкой произошел конфликт. В какой-то момент сибиряк схватил нож и не менее 75 раз ударил им потерпевшую. От полученных травм она скончалась на месте.
Спустя некоторое время преступник переехал в другой город. Убийцу объявили в розыск. На его след стражи правопорядка вышли только в 2020 году.
Мужчина признал свою вину.
− Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу, − отметили в публикации.
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