В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 35-летней давности

Убийство произошло 35 лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 35-летней давности утвердили в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

56-летнего жителя Самары обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР (убийство). По данным следователей, преступление произошло 28 июня 1987 года в Дзержинском районе Новосибирска.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и некой девушкой произошел конфликт. В какой-то момент сибиряк схватил нож и не менее 75 раз ударил им потерпевшую. От полученных травм она скончалась на месте.

Спустя некоторое время преступник переехал в другой город. Убийцу объявили в розыск. На его след стражи правопорядка вышли только в 2020 году.

Мужчина признал свою вину.

− Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу, − отметили в публикации.

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