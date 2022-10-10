В Новосибирской области погиб 40-летний мужчина, пропавший в начале октября

В Новосибирской области погиб пропавший в начале октября 40-летний мужчина. Фото: ЛизаАлерт

Стало известно о смерти 40-летнего Михаила Горлова, который пропал 2 октября в Бердске. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина ушел из дома глубокой ночью. Как рассказывала руководитель поисково-спасательного отряда Алеся Яблонских, сибиряк находился в состоянии сильного эмоционального стресса. С собой у Михаила не было ни телефона, ни документов.

Что произошло с пропавшим – неизвестно. В ГУ МВД России по Новосибирской области пока никак не прокомментировали произошедшее.

− Отряд приносит соболезнования родным и близким, − написали в группе отряда.

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