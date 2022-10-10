В Новосибирской области господдержку аграриев увеличили на 686 миллионов рублей

В Новосибирской области на 686 миллионов рублей увеличили господдержку аграриев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на 686 миллионов рублей увеличили господдержку аграриев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Финансирование затронуло несколько ключевых направлений. Среди них − племенное животноводство, возмещение стоимости минеральных удобрений, компенсация на технику и улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии.

Внести изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предложил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Инициативу одобрили в понедельник, 10 сентября, на заседании правительства НСО.

Евгений Лещенко акцентировал внимание на том, что финансирование предусмотрено в рамках двух подпрограмм – «Развитие производства, переработки и реализации сельхозпродукции» и «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий». По первой выделили чуть больше 579 миллионов рублей, а по второй – еще 107 миллионов.

Объем финансирования увеличится по восьми программам. По словам министра, такая масштабная поддержка со стороны правительства положительно повлияет на полевые работы и качество урожая.

− Всего же в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы в 2022 году доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 миллиарда рублей – значительно больше, чем годом ранее, − добавил Евгений Лещенко.

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