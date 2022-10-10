В Новосибирской области увеличили финансирование «Чистой воды»

Финансирование программы увеличат в три раза. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Новосибирской области увеличили финансирование программы «Чистая вода» с 429,8 миллиона рублей до более чем 1,4 миллиарда рублей. Связано это со строительством объектов водоснабжения в нескольких районах области.

— Субсидии в 2023 году увеличили из-за необходимости строительства объектов водоснабжения в селе Марусино и поселке Садовый Новосибирского района, а также в городе Куйбышеве и селе Кыштовка, — пояснили в региональном правительстве.

В правительстве отметили, что субсидии увеличат и в текущем году до 687,7 миллионов рублей из-за строительства водоснабжения и водоотведения в поселке Садовый Новосибирского района и городе Куйбышев.

Также планируется направить средства на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в Сузуне, скважин и станций водоподготовки в селах Шайдурово и Мышланка Сузунского района.

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