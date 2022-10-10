В Новосибирске водитель иномарки протаранил чужой автомобиль и скрылся с места ДТП

В Новосибирске иномарка врезалась в другой автомобиль и скрылась с места ДТП. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Водитель иномарки врезался в чужой автомобиль, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Авария произошла рано утром в субботу, 8 октября, на проспекте Энергетиков. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, автомобиль белого цвета вылетел на повороте и предположительно врезался в столб. От удара машину отбросило в стоящее на обочине другое авто.

Из иномарки вышли два молодых человека. Они осмотрели повреждения на своей машине и поехали дальше. Вызывать ГИБДД и оформлять дорожно-транспортное происшествие парни не стали.

В комментариях пользователи Сети осудили сибиряков, ведь отвечать за свои действия те не захотели.

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