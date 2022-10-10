В Новосибирске ограничили движение по улице Свердлова

Ограничение продлится по 28 октября.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске ограничили проезд по улице Свердлова до конца октября. Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы.
— С 10 по 28 октября на 8 метров сужается проезжая часть улицы Свердлова напротив административного здания № 16, — сообщили в мэрии.
Напомним, что 12 октября для проезда откроется улица Немировича-Данченко, которую сузили на 6 метров из-за ремонта. А еще через три дня уберут ограничение на улице Владимировской, где также проходил ремонт.
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