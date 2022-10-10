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Общество10 октября 2022 11:23

В Новосибирске ограничили движение по улице Свердлова

Действовать ограничение будет по 28 октября
Надежда КАСЬЯНОВА
Ограничение продлится по 28 октября.

Ограничение продлится по 28 октября.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ограничили проезд по улице Свердлова до конца октября. Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы.

— С 10 по 28 октября на 8 метров сужается проезжая часть улицы Свердлова напротив административного здания № 16, — сообщили в мэрии.

Напомним, что 12 октября для проезда откроется улица Немировича-Данченко, которую сузили на 6 метров из-за ремонта. А еще через три дня уберут ограничение на улице Владимировской, где также проходил ремонт.

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