Житель Новосибирска поймал крупную щуку на искусственную приманку

Новосибирец поймал крупную щуку на девятидюймовую кильку. Фото: предоставлено Сергеем

Новосибирец Сергей Мензелинцев поймал крупную щуку на девятидюймовую кильку. Об этом он рассказал в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Сергея, на рыбалке он был в минувшие выходные. Ездил в село Спирино Ордынского района.

Сибиряк отметил, что там было много других рыбаков. Он насчитал от 10 до 30 лодок на каждой удачной локации.

Найти свободное уединенное место было очень сложно, однако Сергею и его приятелям повезло.

− Свою рыбу нашли и половили практически в одиночестве. На два экипажа – больше 50 хвостов, − написал мужчина.

Во время ловли рыбаки использовали искусственные приманки. На одну из них – девятидюймовую кильку (22,9 сантиметра), попалась большая щука.

Ранее КП-Новосибирск писала про то, что Сергей выловил щуку весом 8 килограммов.

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