Новосибирская область одной из первых в России приступила к масштабной программе медицинской реабилитации

Задача программы — повысить доступность медицинской реабилитации на всех трех этапах: в условиях стационара, дневного стационара и амбулаторном. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области стало больше поликлиник и стационаров, в которых восстанавливаются пациенты с различными патологиями. Для этого медорганизации получают современное реабилитационное оборудование.

Заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина подчеркнула, что Новосибирская область одна из первых в России приняла собственную программу развития медицинской реабилитации. Программа была утверждена Правительством региона.

— Сегодня реабилитация по самым разным направлениям, патологиям — приоритетное направление российского здравоохранения. Реабилитация крайне важна, потому что это заключительный этап восстановления пациента, улучшение качества его жизни, — пояснила она.

Задача программы — повысить доступность медицинской реабилитации на всех трех этапах: в условиях стационара, дневного стационара и амбулаторном. В первую очередь за счет увеличения количества медорганизаций, где в рамках ОМС можно получить эту помощь. Сейчас таких учреждений 20, в том числе негосударственные — санатории, частные медцентры. Второе направление — оснащение больниц и поликлиник современным реабилитационным оборудованием. В текущем году такие приборы получают, кроме областного госпиталя, госпиталь ветеранов войн №3 и региональный дом ребенка.

Пройти реабилитацию, при наличии полиса ОМС, может любой житель Новосибирской области, которому она необходима. Направление дает врач-терапевт или узкий специалист — невролог, кардиолог, хирург.

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