Новосибирцы и жители области поприветствовали вошедшие в состав РФ территории

Всего в рамках акции было высажено около 1500 деревьев. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Акция ежегодная, но в этот раз ее приурочили к воссоединению территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Активисты и депутаты от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» разглядели в этом определенную символичность.

В рамках акции волонтеры выкопали подлежащие вырубке молодые ели и сосны из-под линий электропередачи, а также с территории земель сельхозназначения. В рядах волонтеров вместе с лопатой был замечен и депутат Госдумы ФС РФ Александр Аксёненко. Ежегодно вопросы по согласованию и доставке саженцев он берет на себя. Все спасенные деревья были распределены для посадки по паркам и учреждениям Первомайского и Советского районов Новосибирска, Бердска, Краснообска и Краснозерского района Новосибирской области.

Депутат Государственной Думы от Партии Справедливая Россия за правду Александр Аксененко и депутат Законодательного Собрания НСО Анатолий Кубанов. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Александр Аксёненко, депутат Госдумы (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»):

- В скором времени эти деревья должны были быть срублены, чтобы очистить территорию из-под ЛЭП. Мы их выкапываем и даем новую жизнь - там, где к ним будут относиться с любовью. Подобно этому и четыре новые территории, которые чахли в составе Украины и были там на положении нелюбимых пасынков, в составе России обретут братскую помощь и светлое будущее.

Заявки на озеленение оставляли сами жители. Они же и высаживали деревья в парках и во дворах своих домов. В Первомайском районе ряды жителей пополнили депутаты. Вместе с Александром Аксёненко участие в патриотической акции принял его однопартиец заместитель председателя Законодательного собрания НСО Анатолий Кубанов, а также депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Горшков. На каждом свежевысаженном дереве в сквере у памятника Герою Социалистического Труда Павлу Шолкину, а также на территории ПКиО «Первомайский» осталась памятная табличка «Zа Россию» и надпись с фамилией того, кто высадил это дерево.