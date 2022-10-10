Правительство Новосибирской области в три раза увеличило финансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода»

Финансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» увеличили в три раза. Фото: Мария ЛЕНЦ

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения увеличат в 2023 году. Правительство Новосибирской области уже согласовало проект.

Речь идет о подпрограмме «Чистая вода». Ранее на нее выделяли практически 430 миллионов рублей. Финансирование планируют увеличить до более чем 1,4 миллиарда рублей.

Решение приняли в понедельник, 10 октября, на заседании в правительстве Новосибирской области.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов объяснил – финансирование увеличат из-за того, что в некоторых местах необходимо построить объекты водоснабжения. Они должны появиться в селе Марусино и поселке Садовый Новосибирского района, а также в городе Куйбышеве и селе Кыштовка.

Как отметили в правительстве, в этом году до 687,7 миллиона рублей увеличат субсидии, чтобы реализовать мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Садовый и городе Куйбышев.

Данным проектом предлагают перераспределить сэкономленные деньги на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей рабочего поселка Сузун» и по объектам строительства скважин и станций водоподготовки в селе Шайдурово Сузунского района. Также средства хотят направить на создание скважин и станций водоподготовки в селе Мышланка Сузунского района.

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