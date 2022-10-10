Новосибирец украл у пенсионерки сумку со 140 тысячами рублей

Мужчину задержали по горячим следам и в присутствии понятых изъяли сумку с деньгами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске мужчина украл у пенсионерки сумку со 140 тысячами рублей. Произошло ограбление на улице Забалуева. Пожилая женщина сняла деньги в банкомате, потом воришка вырвал из ее рук сумку и сбежал.

— Очевидец преступления, который запомнил приметы нападавшего, согласился оказать содействие правоохранителям в опознании преступника. В ходе отработки прилегающей территории он заметил подозреваемого, и мужчина был задержан, — рассказали в региональном отделении Росгвардии.

В полиции пояснили, что задержанным оказался ранее судимый за грабеж и наркотики 27-летний мужчина. В присутствии понятых у него изъяли сумку с деньгами, а самого сибиряка доставили в отделение. Дело возбудили по статье за грабеж.

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