Более 2,5 тысяч мобилизованных обратились в Центр помощи в Новосибирске

Губернатор поручил главам районов региона оперативно разрешать ситуации, связанные с мобилизованными и их семьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центр помощи мобилизованных, который развернули на территории Новосибирского высшего военного командного училища, за минувшую неделю обратилось более 2,5 тысячи призванных.

— Всего за неделю в Центр обратились 2 516 человек. По итогам обобщения вопросов, прозвучавших от граждан, был доукомплектован состав сотрудников Центра. Сегодня в нём работают представители Центробанка России, основных кредитных организаций и банков, работающих на территории Новосибирской области, представители службы судебных приставов, налоговой инспекции, военной и областной прокуратуры, регионального министерства труда и социального развития, общественной приёмной Губернатора, нотариусы. Выстроено взаимодействие с коллегами из других субъектов Российской Федерации, чьи жители находятся здесь, у нас, — отметил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания в понедельник, 10 октября.

По итогам совещания губернатор поручил главам муниципальных районов региона оперативно разрешать ситуации, связанные с мобилизованными и их семьями. Особенно те из них, которые касаются вопросов бытового и житейского характера.

— Просьба — держать оперативную связь с общественной приёмной Губернатора, быстро реагировать на все вопросы, возникающие у семей военнослужащих — чтобы ни один такой вопрос, ни одна проблема не были оставлены без вашего внимания и решались буквально в течение суток, в режиме реального времени! — подытожил Травников.

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