В Новосибирске после избиения пятиклассника двумя подростками возбудили уголовное дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения пятиклассника двумя подростками. Фото: Инцидент Новосибирск
В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения пятиклассника двумя подростками. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Напомним, инцидент произошел в сентябре в Дзержинском районе. На школьника с особенностями развития напали мальчики лет 12-13. Они жестоко избили пятиклассника и сняли это на видео.
Как отметили в Следственном комитете, подростки вымогали у своей «жертвы» четыре тысячи рублей.
− Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части второй статьи 163 УК РФ – «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», − рассказали в Следкоме.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
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