Назначен новый зампред Новосибирского областного суда

Виталия Тыняного назначили на 6-летний срок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Президент РФ Владимир Путин назначил зампреда Новосибирского областного суда. Им стал Виталий Тыняный. Указ о назначении появился на официальном портале правовой информации.
— Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Новосибирского областного суда Тыняного Виталия Александровича, — сообщается в документе.
Виталий Тыняный родился в 1981 году. В 2004 году он окончил юридический факультет Томского государственного университета. К 2011 году поднялся по службе до старшего помощника прокурора прокуратуры Ленинского района Томска. В том же 2011 году стал судьей Октябрьского района Иркутска. А в 2014 году был назначен на пост судьи Иркутского областного суда.
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