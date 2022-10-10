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Общество10 октября 2022 9:01

Назначен новый зампред Новосибирского областного суда

Им стал Виталий Тыняный
Надежда КАСЬЯНОВА
Виталия Тыняного назначили на 6-летний срок.

Виталия Тыняного назначили на 6-летний срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин назначил зампреда Новосибирского областного суда. Им стал Виталий Тыняный. Указ о назначении появился на официальном портале правовой информации.

— Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Новосибирского областного суда Тыняного Виталия Александровича, — сообщается в документе.

Виталий Тыняный родился в 1981 году. В 2004 году он окончил юридический факультет Томского государственного университета. К 2011 году поднялся по службе до старшего помощника прокурора прокуратуры Ленинского района Томска. В том же 2011 году стал судьей Октябрьского района Иркутска. А в 2014 году был назначен на пост судьи Иркутского областного суда.

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