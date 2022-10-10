Новосибирский ветеран-пограничник выступит с песней на всероссийском конкурсе

Ветеран-пограничник и певец Александр Алёшечкин из Новосибирской области выступит на финале всероссийского конкурса в Уфе. Фото: стоп-кадр ОТС-Горсайт.

Ветеран-пограничник из Новосибирской области Александр Алёшечкин выступит на всероссийском конкурсе в Уфе с собственной песней «Враг у ворот». Об этом сообщает Горсайт.

– Эту песню мы написали в марте, – рассказывает руководитель ансамбля «Дозор», – а на суд зрителей представили через месяц. На многих концертах, которые мы проводили в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации, зрители подпевали.

Александр Алёшечкин прошел в полуфинал вместе с 32 участниками из разных регионов России. Финал I Всероссийского конкурса «Время героев» пройдет в Уфе 11 октября.

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