Новосибирский космонавт Анна Кикина поздравила сотрудников МЧС из космоса

Анна Кикина из космоса поздравила сотрудников новосибирского МЧС. Фото: стоп-кадры видео ГУ МЧС РФ по НСО.

Специальная пожарная охрана МЧС России 9 октября отметила 75-летие. В честь этого события новосибирский космонавт Анна Кикина записала поздравление прямо с орбиты. В понедельник, 10 октября, его опубликовала пресс-служба главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– Вы все мощный и слаженный коллектив. Под вашей надежной защитой находятся особо важные режимные объекты как в нашей стране, так и в моем родном городе Новосибирске. Поздравляю личный состав Специального управления № 9 с праздником! – торжественно произнесла Анна, с особой гордостью указав на герб Новосибирска на груди.

Напомним, Анна Кикина имеет удостоверение спасателя. Она окончила курсы при МЧС. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о первом полете Анны.

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