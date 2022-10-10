В Новосибирске наказали предприятие за нарушения при переработке отходов. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске природоохранная прокуратура наказала предприятие, которое нарушало правила работы при переработке отходов. Речь идет о компании ООО «Сибвторполимер».

Прокуратура Новосибирской области установила, что организация с 2020 года при своей работе использовала линию переработки полиэтилена. Она в свою очередь негативно влияет на окружающую среду. Также этот объект не поставили на госучет, что тоже нарушило закон.

– Кроме того, общество допустило нарушения при обращении с отходами, не организовало ведение их учета и не обеспечило хранение, – добавили в региональной прокуратуре.

Директора компании привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей. Руководителю в кратчайшие сроки нужно устранить все нарушения. Исполнение требований контролирует природоохранный прокурор.

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