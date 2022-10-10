Подозрительному инвестору отказали в участии в строительстве больницы по ГЧП под Новосибирском

Заявку инвестора отклонили из-за сомнительных финансовых гарантий. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Минздрав Новосибирской области отклонил заявку сомнительного инвестора в участии в строительстве инфекционной больницы в поселке Садовый по государственно-частному партнерству. Инвестор обжаловал решение министерства, но в итоге суд отклонил требования истца. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– Заявка отклонена, так как претендент не соответствовал требованиям закона к участнику государственно-частных партнерских проектов, – объяснили в прокуратуре.

Инвестор предоставил финансовую гарантию от иностранной компании, в которой один из учредителей находится на стадии оформления банкротства.

Решение Минздрава области признали законным. Строительством занимается инвестиционный холдинг «К1».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как будет оснащена новая больница.

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