В Новосибирской области трое мужчин незаконно вырубали лес

Трое мужчин незаконно вырубали лес на территории Тогучинского района. Фото: Минприроды НСО
Трое мужчин незаконно вырубали лес на территории Тогучинского района. Об этом сообщили в Минприроды Новосибирской области.
Проверку устроили сотрудники отдела лесных отношений по Мирновскому лесничеству. 4 октября они обнаружили пять вырубленных берез вблизи села Новомотково.
На месте преступления задержали троих жителей Тогучинского района.
− Информация о незаконной рубке была незамедлительно направлена в ОМВД России по Тогучинскому району, − отметили в публикации.
В отношении сибиряков возбудили уголовное дело по части первой статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб составил почти 100 тысяч рублей.
Нарушители добровольно возместили ущерб, выплатив всю сумму.
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