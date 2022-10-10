В Новосибирской области трое мужчин незаконно вырубали лес

Трое мужчин незаконно вырубали лес на территории Тогучинского района. Фото: Минприроды НСО

Трое мужчин незаконно вырубали лес на территории Тогучинского района. Об этом сообщили в Минприроды Новосибирской области.

Проверку устроили сотрудники отдела лесных отношений по Мирновскому лесничеству. 4 октября они обнаружили пять вырубленных берез вблизи села Новомотково.

На месте преступления задержали троих жителей Тогучинского района.

− Информация о незаконной рубке была незамедлительно направлена в ОМВД России по Тогучинскому району, − отметили в публикации.

В отношении сибиряков возбудили уголовное дело по части первой статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб составил почти 100 тысяч рублей.

Нарушители добровольно возместили ущерб, выплатив всю сумму.

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