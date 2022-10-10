Под Новосибирском устанавливают личность бородатого мужчины, сбитого грузовым поездом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские устанавливают личность мужчины, которого сбил грузовой поезд. Инцидент случился в минувшие выходные на перегоне между станциями Искитим и Бердск, в районе остановочной платформы 52 км.

– Машинист пояснил, что мужчина находил в колее железнодорожных путей. На сигналы, которые подавал ему машинист, пострадавший не реагировал. Экстренное торможение не помогло избежать наезда. Мужчина выжил. Его госпитализировали в Центральную районную больницу Искитима, – сообщили в УТ МВД СФО.

На вид пострадавшему 30-35 лет. Его рост примерно 175 см. Волосы у мужчины короткие, русые, на лице есть борода. На нем была черная матерчатая куртка черные штаны и черные ботинки.

Всех, кому что-то известно о пострадавшем, просят позвонить по номеру –8 (383) 338-24-61.

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