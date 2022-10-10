СГК завершает послеремонтное благоустройство на 20 объектах в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания завершает благоустройство на 20 объектах в Новосибирске. Фото: СГК

Сибирская генерирующая компания завершает благоустройство на 20 объектах в Новосибирске. Об этом сообщили на сайте СГК.

Речь идет о 20 участках тепломагистралей, где проводились ремонтные работы. 12 из них благоустроят до середины октября.

Пять объектов уже привели в порядок после замены труб. Это теплосети, расположенные на улицах Автогенной, Дмитрия Донского, на площади Лыщинского, а также на двух отрезках на Котовского.

Работы еще на восьми участках завершат до 17 октября. Сюда входят теплосети на Островского, Семьи Шамшиных, Троллейной, Писарева, Ватутина и три объекта на Серебренниковской.

Оставшиеся восемь участков тепломагистралей благоустроят до конца октября.

− Вложения в благоустройство в этом году составят около 101 миллиона рублей. Наибольших инвестиций потребовали крупные участки на Серебренниковской и Островского, − отметили в СГК.

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