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Общество10 октября 2022 6:33

В Новосибирске спасатели при помощи дрели сняли кольцо с опухшего пальца 40-летнего мужчины

Помощь врачей сибиряку не потребовалась
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске спасатели при помощи дрели сняли кольцо с опухшего пальца 40-летнего мужчины. Фото: МАСС.

В Новосибирске спасатели при помощи дрели сняли кольцо с опухшего пальца 40-летнего мужчины. Фото: МАСС.

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась 40-летнему мужчине. Он не мог снять с пальца массивное кольцо с безымянного пальца левой руки.

– Спасатели с помощью насадки на дрель перепилили украшение и сняли его с пальца. Медицинская помощь мужчине не понадобилась, – рассказали в службе спасения МАСС.

Спасатели напомнили, если при ношении украшения появился дискомфорт, его нужно снять. В противном случае палец опухнет, и начнется воспаление.

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