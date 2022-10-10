Опасное заболевание трихинеллез продолжает распространяться по районам Новосибирской области

Численность животных регулируют из-за распространения опасного заболевания. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области продолжает распространяться опасное паразитарное заболевание трихинеллез. Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов лисицы, корсака и других диких животных опубликован на сайте Минприроды региона.

Ранее отстрел разрешили в Сузунском и Коченевском районах. Теперь болезнь распространилась на территории Новоспасского сельсовета Барабинского района.

При трихинеллезе опухает лицо, возникает сыпь и лихорадка. Тяжелое течение болезни может закончиться поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Эти паразиты опасны для людей со сниженным иммунитетом. В основном человек может заразиться через употребление недостаточно обработанного мяса зараженного дикого животного, либо подхватить паразита от домашних свиней.

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