Заболеваемость ковидом в Новосибирской области за неделю снизилась на 31%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 10 октября, стало известно о снижении заболеваемости ковидом в Новосибирской области. Так, за неделю число заражённых коронавирусом человек в регионе сократилось на 31%. Данные озвучил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

По его данным, за неделю в Новосибирской области выявили 2 885 случаев. Этот показатель меньше предшествующей недели на 31%. Кроме того, коэффициент распространения ковида тоже уменьшился, составив 0,81. Известно, что больше всего заражённых выявили в Новосибирске.

Александр Щербатов подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости, нужно соблюдать меры профилактики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber