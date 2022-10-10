В Новосибирске водитель Land Rover умер после ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 10 октября, в Заельцовском районе Новосибирска водитель Land Rover устроил ДТП. После аварии он умер. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель мужчина 1957 года рождения двигался по улице Дачная. В пути следования напротив дома 36 столкнулся с припаркованным автомобилем Škoda Roomster. После чего продолжил движение по тротуару. А затем, выехав на проезжую часть, наехал на металлическое ограждение перильного типа, – уточнили в Госавтоинспекции.

Когда на место прибыли медики, они констатировали смерть водителя Land Rover.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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