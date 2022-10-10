Новосибирцы собирают литрами подтопольник и груздь в конце грибного сезона

Новосибирцы успешно закрывают грибной сезон. Фото: Марина КОРОВКИНА / Николай ЯКУБА.
Новосибирские грибники успешно продолжают сезон в октябре 2022 года. По отзывам участников группы «Грибы и грибные места Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», урожая еще много. На выходных было тепло, и сбор грибов у новосибирцев прошел успешно.
На Затулинке и в Коченевском районе литрами собирают подтопольник, а в окрестностях Искитима и в Колыванском районе прячется груздь.
Грибникам никак не удается закрыть сезон, ведь урожая еще много. Фото: Марина КОРОВКИНА.
– Был в окрестностях Новотроицкого, груздя много червивого и пересохшего собрал. Немного больше двенадцатилитрового ведра, – поделился в группе грибник Николай Якуба.
Неугомонные собиратели рассказывают о том, как в очередной раз пытаются закрыть сезон, но вновь едут за последним осенним урожаем. Закончатся грибы к сильным заморозкам, которые прогнозируют только в ноябре.
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