Новосибирцы собирают литрами подтопольник и груздь в конце грибного сезона

Новосибирцы успешно закрывают грибной сезон. Фото: Марина КОРОВКИНА / Николай ЯКУБА.

Новосибирские грибники успешно продолжают сезон в октябре 2022 года. По отзывам участников группы «Грибы и грибные места Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», урожая еще много. На выходных было тепло, и сбор грибов у новосибирцев прошел успешно.

На Затулинке и в Коченевском районе литрами собирают подтопольник, а в окрестностях Искитима и в Колыванском районе прячется груздь.

Грибникам никак не удается закрыть сезон, ведь урожая еще много. Фото: Марина КОРОВКИНА.

– Был в окрестностях Новотроицкого, груздя много червивого и пересохшего собрал. Немного больше двенадцатилитрового ведра, – поделился в группе грибник Николай Якуба.

Неугомонные собиратели рассказывают о том, как в очередной раз пытаются закрыть сезон, но вновь едут за последним осенним урожаем. Закончатся грибы к сильным заморозкам, которые прогнозируют только в ноябре.

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