В Новосибирске под окнами дома на Вокзальной магистрали нашли мёртвую школьницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 10 октября, у дома № 3 на Вокзальной магистрали прохожие нашли девочку без признаков жизни. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Медики зафиксировали смерть школьницы. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник.

По предварительным данным, погибшей девочке было 14 лет. На месте работала бригада реанимации. Судя по всему, ребёнка пытались откачать.

Причину случившегося установят следователи. В настоящий момент в СК РФ по НСО информацию о случившемся не комментируют.

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