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Происшествия10 октября 2022 4:46

В Новосибирске под окнами дома на Вокзальной магистрали нашли мёртвую школьницу

На месте работали экстренные службы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске под окнами дома на Вокзальной магистрали нашли мёртвую школьницу.

В Новосибирске под окнами дома на Вокзальной магистрали нашли мёртвую школьницу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 10 октября, у дома № 3 на Вокзальной магистрали прохожие нашли девочку без признаков жизни. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Медики зафиксировали смерть школьницы. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник.

По предварительным данным, погибшей девочке было 14 лет. На месте работала бригада реанимации. Судя по всему, ребёнка пытались откачать.

Причину случившегося установят следователи. В настоящий момент в СК РФ по НСО информацию о случившемся не комментируют.

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