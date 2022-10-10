В Новосибирске под окнами дома на Вокзальной магистрали нашли мёртвую школьницу.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В понедельник, 10 октября, у дома № 3 на Вокзальной магистрали прохожие нашли девочку без признаков жизни. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Медики зафиксировали смерть школьницы. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник.
По предварительным данным, погибшей девочке было 14 лет. На месте работала бригада реанимации. Судя по всему, ребёнка пытались откачать.
Причину случившегося установят следователи. В настоящий момент в СК РФ по НСО информацию о случившемся не комментируют.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер