В Новосибирске вынесли приговор мужчине, избившему врача скорой за отказ надеть бахилы

В Новосибирске отец больного ребенка (в яркой кофте), избивший врача за отказ надеть бахилы, выплатит медику 50 тысяч рублей. Фото: Анна ПАШАГИНА

В понедельник, 10 октября, в Новосибирске вынесли приговор отцу, который избил и чуть не придушил врача-реаниматолога, приехавшего на вызов к больному ребенку. Напомним, обвиняемый не пускал врача домой без бахил, а медик утверждал, что бахилы надевать некогда.

Врач и отец ребенка написали друг на друга заявления. В итоге виновным признали набросившегося на медика мужчину. Его обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

38-летнего нарушителя приговорили к 200 часам обязательных работ. Также виновник должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

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