В Новосибирской области мобилизованным выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области призванным в рамках частичной мобилизации назначили единовременную выплату. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

– Принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим Новосибирской области, призванным в рамках частичной мобилизации, – уточнил глава области.

Известно, что поручение о выделении денег из резервного фонда Андрей Травников дал министру финансов и налоговой политики Новосибирской области. Обеспечит механизм реализации выплат министр труда и соцразвития региона.

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