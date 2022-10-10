В Новосибирской области мобилизованным выплатят по 100 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области призванным в рамках частичной мобилизации назначили единовременную выплату. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
– Принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим Новосибирской области, призванным в рамках частичной мобилизации, – уточнил глава области.
Известно, что поручение о выделении денег из резервного фонда Андрей Травников дал министру финансов и налоговой политики Новосибирской области. Обеспечит механизм реализации выплат министр труда и соцразвития региона.
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