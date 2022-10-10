Экс-сотрудник ГУФСИН за 7 тысяч рублей пронес телефон арестованному в СИЗО под Новосибирском

Бывшего сотрудника СИЗО обвинили во взятке и незаконной передачке арестованному. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитимском районе сотрудника следственного изолятора обвинили в мелком взяточничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По статье обвиняемому может грозить до года тюрьмы.

Инцидент произошел в июле. Младший инспектор дежурной службы следственного изолятора № 3 в поселке Линево решил незаконно подзаработать. За взятку в 7 тысяч рублей он пронес телефон в СИЗО и передал его следственно-арестованному.

Бывший сотрудник во всем сознался. Уголовное дело передадут в Искитимский районный суд.

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