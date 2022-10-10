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Общество10 октября 2022 2:17

Новосибирцев напугал рабочий, греющий газовый баллон с нарушением техники безопасности

Для этого он использовал горелку
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцев напугал рабочий на Карла Маркса, который нагревал газовый баллон горелкой. Фото: АСТ-54.

Новосибирцев напугал рабочий на Карла Маркса, который нагревал газовый баллон горелкой. Фото: АСТ-54.

Новосибирцев возмутил рабочий, нагревающий газовый баллон горелкой на проспекте Карла Маркса. Температуру он контролировал, прикладывая к баллону ладонь. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Часто от таких перепадов температур баллоны взрываются, однако рабочего не смущает наличие данного факта, стоящие рядом заведения и проходящие мимо люди, – возмутились подписчики сообщества.

Как рассказали в комментариях эксперты, баллоны замерзают при использовании, и отогревать их таким способом – обычное явление. Однако по технике безопасности рекомендуют согревать баллоны в теплой воде.

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