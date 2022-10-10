В Новосибирске на Бугринском мосту подрались 2 водителя. Фото: стоп-кадр.

На Бугринском мосту в Новосибирске подрались 2 водителя. Они устроили разборки посреди проезжей части. Конфликт попал на видео.

– Очевидцы обратились в полицию, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что один из участников конфликта водитель – «Ягуара», а второй был за рулём «Лады».

Подписчики осудили мужчин. Они уверены, что конфликты нужно решать словами, а не кулаками.

– При любой ситуации помните, что после драки один из вас может отправиться в тюрьму, а другой на кладбище. Оно того стоит? – осудили новосибирцы драчунов.

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