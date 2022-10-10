Рассказываем про пробки в Новосибирске 10 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 10 октября 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Также заторы на Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Широкой, Станционной, проезду Энергетиков и Димитровскому мосту. Пробки на площадях труда и Райсовета. Заторы образовались на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Затруднено движение по проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Кирова и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 10 октября 022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер