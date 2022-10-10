Рассказываем про пробки в Новосибирске 10 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 10 октября 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Также заторы на Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Широкой, Станционной, проезду Энергетиков и Димитровскому мосту. Пробки на площадях труда и Райсовета. Заторы образовались на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Затруднено движение по проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Кирова и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 10 октября 022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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